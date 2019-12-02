Виктор Гончаренко: «Арсенал» забил при первой же возможности

- Если не забиваешь голы, очень сложно рассчитывать на победу. Предпосылки для голов у нас были и в первом тайме, да и во втором достаточно. До пропущенного мяча вообще не подпускали «Арсенал» к своим воротам, но они забили при первой же возможности, - приводит слова Гончаренко Sport24.ru.
Добавим, что после этого поражения ЦСКА с 33 очками опустился на четвертое место. В следующем туре армейцы в гостях сыграют против «Краснодара».
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