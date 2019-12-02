Де Лигт признан лучшим молодым футболистом в 2019 году Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт – лучший молодой игрок в 2019 году. Защитник сборной Нидерландов опередил в голосовании английского хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и португальского форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.

Таким образом, 19-летний де Лигт выиграл трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему футболисту младше 21 года.

В прошлом сезоне защитник «старой синьоры» выступал за «Аякс», с которым стал чемпионом страны, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной Нидерландов он вышел в финал Лиги наций.