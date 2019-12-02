Александр Бубнов: Мы стали свидетелями типичного домашнего поражения ЦСКА этой осенью Футбольный эксперт Александр Бубнов – о матче 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» (0:1)

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- В целом мы стали свидетелями типичного домашнего поражения ЦСКА этой осенью. Команда Виктора Гончаренко старается работать над ошибками, но пока не особо успешно. При попытке сыграть в тотальное нападение у ЦСКА не получается сдерживать быстрые контратаки, раз за разом случаются ошибки, - цитирует Бубнова Sportbox.ru

Добавим, что после этой встречи «Арсенал» набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками опустился на четвертое место.