Голкипер «Ливерпуля» Алисон выиграл трофей имени Льва Яшина (видео) - Советский спорт
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02 декабря 2019 23:24ФутболГичунцев Артур

Голкипер «Ливерпуля» Алисон выиграл трофей имени Льва Яшина (видео)

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Напомним, в прошлом сезоне вратарь «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, а также помог национальной команде завоевать Кубок Америки.

Таким образом, Алисон опередил вратаря «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штегена, а также немецкого голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Что касается Льва Яшина, то он является легендой московского «Динамо» и сборной СССР. За всю карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе стал чемпионом Европы (1960), выигрывал Олимпиаду в 1956 году, а также завоевывал «Золотой мяч» (1963) и до сих пор является единственным вратарем, получавшим эту награду.

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