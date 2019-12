Голкипер «Ливерпуля» Алисон выиграл трофей имени Льва Яшина (видео)

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Напомним, в прошлом сезоне вратарь «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, а также помог национальной команде завоевать Кубок Америки.

Таким образом, Алисон опередил вратаря «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штегена, а также немецкого голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Что касается Льва Яшина, то он является легендой московского «Динамо» и сборной СССР. За всю карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе стал чемпионом Европы (1960), выигрывал Олимпиаду в 1956 году, а также завоевывал «Золотой мяч» (1963) и до сих пор является единственным вратарем, получавшим эту награду.

Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE