Юрий Газинский: Нам не удалось взломать оборону «Тамбова», отсюда и все проблемы Встреча прошла на домашней арене «быков».

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничейный результат с «Тамбовом» в 18-м туре РПЛ (0:0).

«Нам не удалось добиться победы. Я считаю, что нам необходимо брать три очка дома, если мы хотим бороться за верхние строчки в таблице. Не могу сейчас сказать, в чем именно проблема. Мы каждый раз возвращаемся к одному и тому же вопросу: что не получилось и что нужно было сделать по-другому? Нам сегодня не удалось взломать оборону соперника, отсюда и все проблемы», – цитирует игрока «Чемпионат».