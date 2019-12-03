Лионель Месси: Мне не нужно индивидуальное признание, чтобы работать над достижением командных целей

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о том, что в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча».
«Это награда за работу, – сказал 32-летний аргентинец, слова которого приводит El Mundo Deportivo. – И она дает силы, чтобы продолжать трудиться еще больше. Хотя мне не нужно индивидуальное признание, чтобы продолжать работать над достижением важных целей на командном уровне. Как обычно, мы попробуем это сделать в этом году, и надеюсь, нам повезет».
Напомним, в голосовании Месси опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
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