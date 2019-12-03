СМИ: Ибрагимович согласовал с «Миланом» условия личного контракта Нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в итальянском «Милане».

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Telegraph, шведский форвард согласовал с условия личного контракта с итальянской командой.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может заработать в «Милане» шесть миллионов евро за полтора года.

Напомним, шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).