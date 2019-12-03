Леонид Федун: Все клубы выразили поддержку Хачатурянцу Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубы РПЛ поддержали реформу которую проводит глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

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- Мы (руководители клубов) обсуждали судейскую реформу. Был очень конструктивный разговор. Мы все выразили поддержку Ашоту Хачатурянцу в том, что реформа, которую он проводит, правильная. Остальное нас попросили не комментировать, - приводит слова Федуна «РИА Новости».

Напомним, что в середине ноября Хачатурянц сменил во главе судейского комитета РФС Николая Левникова.