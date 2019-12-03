Александр Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения Мешкова Глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра.

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- Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра. Он задал вопрос, Мешков ему объяснил, после чего Мешков попросил его выйти из комнаты. Охрана «Зенита» Тедеско не выводила. Я считаю, с разрешения арбитра и инспектора тренер может зайти. Например, Каррера всегда заходил в судейскую и говорил «спасибо». Если судья против, соответственно, туда никто не войдет, - приводит слова Егорова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сразу после матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» наставник красно-белых зашел в комнату судей, откуда был выведен сотрудниками службы безопасности «Зенита».