Александр Егоров: Ассистент арбитра принял правильное решение, трактовав эпизод в пользу «Арсенала» Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал гол полузащитника «Арсенала» Даниила Лесового в ворота ЦСКА.

- По тому, что мы видели с офсайдной камеры, нельзя четко сказать, что арбитр ошибся. Четко не видно, что там «вне игры», камера не дает полной картинки. По нашим инструкциям ассистент принял правильное решение, трактовав эпизод в пользу атаки, - приводит слова Егорова «РИА Новости».

Напомним, что встреча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Арсеналом» завершилась победой тульской команды со счетом 1:0.