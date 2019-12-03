Гризманн опубликовал фото с Месси Француз поздравил аргентинца с «Золотым мячом».

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поздравил своего партнера Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

28-летний француз выложил в твиттере фотографию с аргентинцем и призом и подписал ее: «Мяч Лео».

El Balon de Leo ⚽ pic.twitter.com/qlhStUcKtC — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 2, 2019

Напомним, 32-летний Месси опередил в голосовании защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Таким образом аргентинец вновь стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей», опередив Роналду.

Гризманн перешел в «Барселону» в межсезонье.