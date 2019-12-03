Александр Егоров: Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда Глава департамента судейства РФС Александр Егоров отметил работу арбитра Сергея Карасева на матче между «Локомотивом» и «Динамо».

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- Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда. Он был собранным, подошел с полной ответственностью. Оба пенальти были назначены по делу, было принято много верных решений, к такому уровню судейства надо стремиться, - приводит слова Егорова ТАСС.

Напомним, что встреча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо» завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.