Александр Егоров: Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда

- Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда. Он был собранным, подошел с полной ответственностью. Оба пенальти были назначены по делу, было принято много верных решений, к такому уровню судейства надо стремиться, - приводит слова Егорова ТАСС.
Напомним, что встреча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо» завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0.
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