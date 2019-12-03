«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с «Ахматом», который намечен на 7 декабря.
«Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб», – говорится в сообщении.
Отметим, что Евсееву помогают Арслан Халимбеков, Николай Сафрониди и Артур Шайбеков.
Матч «Ахмат» – «Уфа» запланирован на 7 декабря на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).
После 18 туров «Уфа» набрала 22 очка и занимает девятое место.
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