Дзюба, Марио Фернандес и Паршивлюк вошли в сборную тура по версии Instat В сборную тура включены игроки шести клубов.

Загрузка...

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 18-го тура чемпионата по версии компании InStat.

Самое большое представительство у «Уфы» (три игрока), которая победила в гостях «Крылья Советов» благодаря голу словенца Ловро Бизяка. Всего в сборной представлены шесть клубов.

Лучшие игроки 18-го тура по версии InStat index:

вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

защитники: Сергей Паршивлюк («Динамо»), Ионуц Неделчару («Уфа»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Матиас Норманн («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Азер Алиев («Уфа»), Максимилиан Филипп («Динамо»);

форварды: Ловро Бизяк («Уфа»), Артем Дзюба («Зенит»).