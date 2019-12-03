Дзюба, Марио Фернандес и Паршивлюк вошли в сборную тура по версии Instat

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 18-го тура чемпионата по версии компании InStat.
Самое большое представительство у «Уфы» (три игрока), которая победила в гостях «Крылья Советов» благодаря голу словенца Ловро Бизяка. Всего в сборной представлены шесть клубов.
Лучшие игроки 18-го тура по версии InStat index:
вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
защитники: Сергей Паршивлюк («Динамо»), Ионуц Неделчару («Уфа»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Матиас Норманн («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА), Азер Алиев («Уфа»), Максимилиан Филипп («Динамо»);
форварды: Ловро Бизяк («Уфа»), Артем Дзюба («Зенит»).
📝 Символическая сборная 18-го тура по версии InStat Index— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 3, 2019
Кого бы взяли в запасные? 👇#РПЛ pic.twitter.com/f1qGk2YXzV