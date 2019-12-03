Почеттино хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

Ранее британская пресса сообщала о том, что Уле-Гуннар Сульшер может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», если на нынешней неделе команда не сможет набрать очки в матчах чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Газета Manchester Evening News сообщает, что следующим тренером манкунианцев мечтает стать Маурисио Почеттино.
Источник утверждает, что Почеттино претендовал на эту должность еще год назад, когда руководство «МЮ» уволило Жозе Моуринью. Тогда президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви предпринял все усилия, чтобы аргентинец продолжил работать со «шпорами».
Почеттино уволили из «Тоттенхэма» 19 ноября. С тех пор в СМИ писали о том, что безработный тренер может трудоустроиться в «Арсенале», «Баварии» и мадридском «Реале».
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» на своем поле 4 декабря в рамках 15-го тура АПЛ. В данный момент команда Сульшера занимает девятое место с 18 очками.
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