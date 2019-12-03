Почеттино хочет тренировать «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 16:15ФутболШарафудинов Виктор

Почеттино хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

Уволенный из «Тоттенхэма» аргентинец может стать преемником Сульшера.

Ранее британская пресса сообщала о том, что Уле-Гуннар Сульшер может покинуть пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», если на нынешней неделе команда не сможет набрать очки в матчах чемпионата Англии против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Газета Manchester Evening News сообщает, что следующим тренером манкунианцев мечтает стать Маурисио Почеттино.

Источник утверждает, что Почеттино претендовал на эту должность еще год назад, когда руководство «МЮ» уволило Жозе Моуринью. Тогда президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви предпринял все усилия, чтобы аргентинец продолжил работать со «шпорами».

Почеттино уволили из «Тоттенхэма» 19 ноября. С тех пор в СМИ писали о том, что безработный тренер может трудоустроиться в «Арсенале», «Баварии» и мадридском «Реале».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» на своем поле 4 декабря в рамках 15-го тура АПЛ. В данный момент команда Сульшера занимает девятое место с 18 очками.

Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Кутепов и Оздоев против своих команд. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» Два диаметрально разных тайма, автогол Кутепова, удаление Оздоева, восемь предупреждений и бешеный темп – матч «Зенит» – «Спартак» удался на славу. 01.12.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Алексей Мишин: Нельзя не уличенных в применении допинга наказывать за компанию Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
16:35 Футбол ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
16:29 Футбол Сергей Силкин: Отдал бы «Золотой мяч» Салаху
16:27 Футбол Сергей Кирьяков – о «Золотом мяче»: Ван Дейк здорово сыграл, но у игроков атаки есть преимущество
16:22 Вольная борьба Михаил Мамиашвили – о возможном отстранении России: Мы свои проблемы знаем и устраняем
16:15 Футбол Почеттино хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»
16:15 Футбол Дзюба, Марио Фернандес и Паршивлюк вошли в сборную тура по версии Instat
16:07 Футбол «Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
16:05 Паралимпиада Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев
15:56 Футбол Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра
15:49 Футбол Юношеская сборная России (U19) попала в группу с Францией в элитном раунде Евро-2020
15:37 Футбол Александр Егоров: Сергей очень хороший матч провел, такого Карасева хочется видеть всегда
15:37 Хоккей Тодд Маклеллан: Прохоркин оказывал влияние на игру, хотелось бы чтобы так играли и другие
15:28 Футбол Гризманн опубликовал фото с Месси
15:12 Хоккей КХЛ представила форму команд на Матч звезд (фото)
15:01 Футбол Александр Егоров: Ассистент арбитра принял правильное решение, трактовав эпизод в пользу «Арсенала»
14:56 Футбол Александр Головин: Три удаления – это стечение обстоятельств
14:51 Футбол Александр Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения Мешкова
14:50 Хоккей Хенрик Лундквист – об игре с «Вегасом»: Все свелось к игре в неравных составах
14:46 Футбол Леонид Федун: Все клубы выразили поддержку Хачатурянцу
14:41 Футбол «Монако» и «ПСЖ» сыграют дважды за четыре дня
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снега
У каждой крупной стройки на Ставрополье появится свой куратор
«Очень стараемся не ударить в грязь лицом». О генплане и городе, который будет
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика