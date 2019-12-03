«Спартак» подготовит видео с подборкой спорных моментов матча с «Зенитом» «Спартак» проиграл «Зениту» в 18-м туре премьер-лиги.

«Спартак» намерен прислать письмо с подборкой видео спорных моментов матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом». Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров

«Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию, – приводит ТАСС слова Егорова. – У нас прошла информация, что «Спартак» напишет по нескольким моментам, пока письма никого нет».

Напомним, в воскресенье «Спартак» проиграл «Зениту» (0:1) на «Газпром Арене». Единственный гол в свои ворота забил защитник красно-белых Илья Кутепов. Матч обслуживала бригада Виталия Мешкова.

После 18 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.