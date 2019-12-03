Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен улучшить коммуникацию судей с болельщиками на трибунах во время использования VAR. IFAB – организация, которая занимается регулированием правил игры в футбол.
Корреспондент Sky Sports Брайан Суонсон сообщает, что судьям могут позволить обращаться по громкой связи напрямую к зрителям на трибунах для объяснения решений, принятых при помощи VAR. Подобный метод используют в американском футболе на матчах Национальной футбольной лиги. Идея заключается в том, чтобы главный арбитр озвучивал окончательное решение и давал краткое пояснение.
Впервые VAR применили на Кубке конфедераций в России в 2017 году. После чемпионата мира 2018 года практика применения видеоповторов распространяется по всему миру. C нынешнего сезона видеоассистенты помогают судьям в поле и в РПЛ.
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег «На нас объявили охоту». Фанат «Спартака» – о задержаниях в Питере Поездка болельщиков «Спартака» на матч против «Зенита» в Санкт-Петербург оказалась совсем не веселой. 02.12.2019 19:00 Футбол Анисимов Вадим Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 02.12.2019 00:00 Футбол С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить Подопечные Андрея Разина смогли отыграть четыре шайбы, но этого не хватило для победы. 01.12.2019 19:00 Хоккей Кузютина Елена С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей