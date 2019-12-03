Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам - Советский спорт
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03 декабря 2019 17:34ФутболШарафудинов Виктор

Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам

Международный совет футбольных ассоциаций обсуждает как улучшить работу VAR.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен улучшить коммуникацию судей с болельщиками на трибунах во время использования VAR. IFAB – организация, которая занимается регулированием правил игры в футбол.

Корреспондент Sky Sports Брайан Суонсон сообщает, что судьям могут позволить обращаться по громкой связи напрямую к зрителям на трибунах для объяснения решений, принятых при помощи VAR. Подобный метод используют в американском футболе на матчах Национальной футбольной лиги. Идея заключается в том, чтобы главный арбитр озвучивал окончательное решение и давал краткое пояснение.

Впервые VAR применили на Кубке конфедераций в России в 2017 году. После чемпионата мира 2018 года практика применения видеоповторов распространяется по всему миру. C нынешнего сезона видеоассистенты помогают судьям в поле и в РПЛ.

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