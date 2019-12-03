Месси опять обвиняют в отмывании денег - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 декабря 2019 18:23ФутболШарафудинов Виктор

Месси опять обвиняют в отмывании денег

В Испании вновь открыли уголовное дело против фонда Лионеля Месси.

Национальный суд Испании вновь открыл уголовное дело против благотворительного фонда капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Судья Мария Тардон вызвала на допрос из Аргентины Федерико Реттори, который работал в НКО футболиста с 2012 по 2015 годы, сообщает ABC.

Шестикратного обладателя «Золотого мяча», его отца, брата и некоторых других лиц из окружения Месси обвиняют в отмывании денег, сокрытии налогов, мошенничестве и других финансовых преступлениях. Обвинитель утверждает, что деньги направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны этим фондом.

Ранее бывший работник фонда Федерико Реттори подал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не был привлечен к ответственности.

Напомним, что в 2017 году Лионель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно, заплатив штраф в 2,1 млн евро.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Абдулманап Нурмагомедов: У Махачева есть возможность встретиться с Конором Тони Фергюсон – о бое с Нурмагомедовым: Я засел в голове этого чувака Андрей Орловский: Ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне Обзор игрового дня НХЛ. 30.11.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Месси – шестикратный! В понедельник в Париже состоялось вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотого мяча» от France Football. Вне зависимости от того, что в какие-то годы она проводилась совместно с ФИФА, а теперь пути премий вновь разошлись (у ФИФА – The Best), она продолжает оставаться в мире футбола премией номер один. 03.12.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:10 Футбол Жозе Моуринью: Во время матча фанаты «МЮ» забудут об уважении ко мне
19:08 Футбол В Украине приостановили дело о договорных матчах
19:04 Футбол Виктория Лопырева вышла замуж
18:52 Бокс Бетербиев следующий бой проведет в Китае
18:48 Футбол Пресс-служба «Валенсии» сообщила о состоянии Черышева
18:36 Футбол Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду заслужил «Золотой мяч»
18:31 Футбол В ПФЛ уменьшат количество групп
18:24 Футбол Юрген Клопп: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»
18:23 Футбол Месси опять обвиняют в отмывании денег
18:07 Футбол Жамалетдинов расстанется с «Лехом»
17:57 Формула-1 Боттас лидирует в первый день тестов, Квят – третий
17:34 Футбол Футбольным судьям могут позволить обращаться к болельщикам
17:18 Формула-1 Льюис Хэмилтон – о переговорах с «Феррари»: Не думаю, что смотреть по сторонам неправильно
17:16 Футбол Черышев возвращается к тренировкам
17:13 Футбол Юношеская сборная России (U17) сыграет с Данией, Финляндией и Сербией в отборе на Евро-2020
17:06 Футбол Казарцев назначен на матч «Краснодар» – ЦСКА, Турбин – на «Спартак» – «Ростов»
17:03 Футбол Гаттузо может заменить Анчелотти в «Наполи»
16:58 Футбол «Спартак» подготовит видео с подборкой спорных моментов матча с «Зенитом»
16:51 Хоккей Патрик О’Салливан: Еще четыре года назад рассказал, как Салливан бил меня и других на скамейке
16:40 Хоккей Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
Электронные трудовые книжки будут введены с 2021 года
Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
Новогодней ёлке в Белгороде вернут световой шатёр
В Оренбурге на проспекте Дзержинского автобус сбил двух женщин
ИПОПАТ извинился перед ижевчанами за сбои движения городских автобусов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика