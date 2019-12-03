Месси опять обвиняют в отмывании денег

Национальный суд Испании вновь открыл уголовное дело против благотворительного фонда капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Судья Мария Тардон вызвала на допрос из Аргентины Федерико Реттори, который работал в НКО футболиста с 2012 по 2015 годы, сообщает ABC.
Шестикратного обладателя «Золотого мяча», его отца, брата и некоторых других лиц из окружения Месси обвиняют в отмывании денег, сокрытии налогов, мошенничестве и других финансовых преступлениях. Обвинитель утверждает, что деньги направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны этим фондом.
Ранее бывший работник фонда Федерико Реттори подал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не был привлечен к ответственности.
Напомним, что в 2017 году Лионель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно, заплатив штраф в 2,1 млн евро.
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