Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду заслужил «Золотой мяч» Накануне, 2 декабря этот трофей достался форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался об итогах голосования по выбору лучшего футболиста мира в 2019 году.

«Мы считаем, что Роналду заслужил «Золотой мяч». Вне всяких сомнений, он останется в команде на следующий сезон. Криштиану хочет выиграть этот трофей в составе нашего клуба и мы поддерживаем его», – цитирует Паратича Sky Sport Italia.

34-летний Роналду занял в голосовании 3-е место. За всю карьеру он пять раз становился обладателем «Золотого мяча».