Пресс-служба «Валенсии» сообщила о состоянии Черышева На данный момент его команда занимает 8-е место в таблице примеры.

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Хавбек сборной России Денис Черышев оправился от травмы и провел сегодняшнюю тренировку в общей группе «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Напомним, полузащитник пропустил чуть меньше месяца из-за травмы бедра. Он получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев отыграл 8 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.