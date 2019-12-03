Пресс-служба «Валенсии» сообщила о состоянии Черышева

Хавбек сборной России Денис Черышев оправился от травмы и провел сегодняшнюю тренировку в общей группе «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».
Напомним, полузащитник пропустил чуть меньше месяца из-за травмы бедра. Он получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
В нынешнем сезоне 28-летний Черышев отыграл 8 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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