Виктория Лопырева вышла замуж Известная телеведущая и фотомодель, посол ФИФА Виктория Лопырева сочеталась браком с бизнесменом Игорем Булатовым.

По информации «Советского спорта», церемония состоялась во вторник, 3 декабря, в Москве, в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Пара официально оформила свои отношения, которые длятся уже долгое время. Напомним, что еще в феврале этого года Виктория родила от Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем – в честь форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.