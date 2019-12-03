Виктория Лопырева вышла замуж

По информации «Советского спорта», церемония состоялась во вторник, 3 декабря, в Москве, в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Пара официально оформила свои отношения, которые длятся уже долгое время. Напомним, что еще в феврале этого года Виктория родила от Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем – в честь форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
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