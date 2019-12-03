Жозе Моуринью: Во время матча фанаты «МЮ» забудут об уважении ко мне Встреча состоится 4 декабря и пройдет на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, работавший с «МЮ», высказался перед игрой против бывшей команды в 15-м туре АПЛ.

«Я не враг для «Манчестер Юнайтед», но что скрывать – я сделаю все ради победы «Тоттенхэма». Думаю, то же самое можно сказать и про них. Сульшер постарается выиграть матч для фанатов, и они будут поддерживать его, а не меня. При этом мне кажется, что болельщики проявят ко мне уважение, но во время матча они забудут об этом.

«МЮ» – пройденный этап для меня. Эта глава закрыта. Я многому научился в этой команде, но теперь я отношусь к ним, как к сопернику», – цитирует португальца Sky Sports.

Напомним, Моуринью тренировал «Юнайтед» с 2016 по 2018 год. За это время он выиграл Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии, а также взял серебро АПЛ.