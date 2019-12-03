Радимов встал на защиту Дзюбы, который назвал болельщиков «фашистами» Футболист сделал подобное заявление после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов не поддерживает критику в адрес Артема Дзюбы.

Ранее капитан национальной команды подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. То же самое случилось в дерби со «Спартаком», где он помог «Зениту» забить единственный мяч.

«Даже близко не должна эта история доходить до КДК (РФС). Поставьте себя все на место Дзюбы, в том числе Вячеслав Колосков, и попробуйте выдержать то, что Артему кричат с трибун. Дзюба, что ли, матом ругнулся? Нет. Слово «фашисты» даже в школах учат. Хорошо, давайте придумаем другое слово: когда люди приезжают болеть за сборную и капитана своей команды матом поносят на трибунах, как их назвать? Хорошо, не фашист, как? Можно и у Бышовца (который отчасти согласился с критикой Дзюбы) спросить, как назвать этих людей.

Националисты? Давайте тогда националистами называть. Почему ты приезжаешь в чужую страну, в Сан-Марино, и капитана своей сборной посылаешь на три буквы матом? С какой радости? Фашисты, в том числе. Я полностью на стороне Дзюбы. Я просто был в такой же ситуации, когда оскорбляли с трибун мою супругу. Что я должен в такой ситуации сказать? Поклониться в ответ и уйти? Кто-то может промолчать, а Дзюба ответил. И правильно сделал», – цитирует Радимова агентство «Р-Спорт».