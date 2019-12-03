«Интер» и «Милан» не спешат покидать «Сан-Сиро» Планы строительства нового стадиона в Милане придется подкорректировать.

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Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло признал, что его клуб и «Милан» должны будут пересмотреть планы строительства нового стадиона.

Сегодня представители обоих миланских клубов серии А провели встречу в городском совете Милана, где поднимались вопросы строительства новой арены, сообщает Football Italia. В муниципалитете сообщили, что сносить старый стадион «Сан-Сиро» не будут. В то же время оба клуба не против вложить деньги в реконструкции 80-тысячной арене.

«Мы работаем над различными вариантами, – отметил Антонелло. – Среди них реконструкция «Сан-Сиро».

При этом президент «Милана» Паоло Скарони отметил, что новый стадион мог бы существовать в гармонии со старой арена: «Городской совет постановил, что финансирование «Сан-Сиро» будет продолжено. Странно будет видеть два стадиона в ста метрах друг от друга. Такого еще не бывало».

Летом итальянские СМИ сообщали, о том, что «Интер» и «Милан» приняли решение не реконструировать «Сан-Сиро», а построить новый стадион. Предполагалось, что новая арена будет вмещать около 60 тысяч зрителей и будет находиться по соседству с нынешним стадионом клубов.