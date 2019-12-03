Антон Шунин: Был уверен, что Алиссон возьмет приз - Советский спорт
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03 декабря 2019 20:57ФутболШарафудинов Виктор

Антон Шунин: Был уверен, что Алиссон возьмет приз

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итоги вручения награды лучшему голкиперу мира.

В понедельник 2 декабря в Париже состоялось вручение «Золотого мяча» лучшему футболисту мира. Его в шестой раз получил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Впервые в истории France Football наградил и лучшего вратаря планеты. Первым обладателем награды стал бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин присутствовал на церемонии награждения и поделился своими впечатлениями на своей странице в Инстаграм, разместив фотографию с лауреатом.

«Был уверен еще до церемонии, что Алиссон возьмет первый приз Льва Яшина: отличный сезон в «Ливерпуле», победа в Лиге чемпионов. Крутой вратарь и приятный в общении человек», — написал Шунин на своей страничке.

В нынешнем сезоне в активе динамовского вратаря 12 матчей в РПЛ.

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