Кришито забил и в свои, и в чужие ворота в матче Кубка Италии «Дженоа» победила «Асколи» со счетом 3:2.

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Матч четвертого раунда Кубка Италии «Дженоа» – «Асколи» завершился победой хозяев со счетом 3:2. Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает за генуэзский клуб, отметился голом и автоголом.

На 68-й минуте Кришито помог «Асколи» выйти вперед со счетом 2:1, но спустя четыре минуты сам же и восстановил равновесие. Победный гол «Дженоа» забил Андреа Пинамонти, на счету которого дубль в этой встрече.

«Дженоа» вышла в 1/8 финала. На следующей стадии генуэзцы сыграют с «Торино» на поле соперника. Матч состоится в середине января.