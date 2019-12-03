Орлов считает, что Мешков должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов отметил ошибки Виталия Мешкова, который обслуживал матч 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что Ракицкий сыграл рукой. Хусаинов говорил, что пенальти был – 500 процентов. А действующий член судейской комиссии УЕФА и ФИФА Левников, в компетенции которого нельзя сомневаться, указал на правила: если мяч от какой-то части тела летит в руку, то это не игра рукой. Правило было введено год назад, и оно справедливое. Тедеско и весь «Спартак», включая Хусаинова, это правило не прочитали. Есть правило, и точка. Поэтому тренер «Спартака» сделал голословное заявление. Не знаю, как он теперь будет выкручиваться.

Но я вам признаюсь, что пенальти был в другой ситуации у ворот «Зенита». Оздоев срубил игрока «Спартака», не дав ему сыграть в мяч. Всегда судья поощряет стремление сыграть в мяч, а Магомед в мяч не попал, он попал в ногу. Футболист «Спартака» после этого упал. Это жёлтая карточка и пенальти – и никуда не деться. Были и другие моменты, в том числе у других ворот», – сказал Орлов на своем Youtube-канале.