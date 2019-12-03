Андрей Лунев: Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ Ранее сообщалось, что футболист отстранен от состава из-за проблем дисциплинарного характера.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, когда вернется в строй.

«Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения. Буду готов к сборам», – цитирует Лунева Bobsoccer.

В текущем сезоне 28-летний голкипер «Зенита» провел во всех турнира 14 матчей, пропустил 10 голов и шесть раз оставлял ворота «сухими».