Андрей Лунев: Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, когда вернется в строй.
«Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения. Буду готов к сборам», – цитирует Лунева Bobsoccer.
В текущем сезоне 28-летний голкипер «Зенита» провел во всех турнира 14 матчей, пропустил 10 голов и шесть раз оставлял ворота «сухими».
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