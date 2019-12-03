«Марсель» победил в гостях «Анже» - Советский спорт
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03 декабря 2019 23:14ФутболШарафудинов Виктор

«Марсель» победил в гостях «Анже»

Завершился матч 16-го тура чемпионата Франции.

«Анже» проиграл дома «Марселю» со счетом 0:2. Встречались команды, которые после 15 туров занимали в лиге 1 соответственно третье и второе места.

Оба гола марсельцы забили в первом тайме. На 17-й минуте счет открыл Морган Сансон после хитроумной передачи со штрафного в исполнении Димитри Пайет. Ну а на 41-й минуте Пайет к голевому пас добавил реализованный пенальти. Во втором тайме голов не было.

Выездная победа помогла «Марселю» подобраться к «Пари Сен-Жермен» на расстояние в два очка. У лидера 33 очка, в то время как команда Андре Виллаша-Боаша набрала 31. Важно отметить, что у «ПСЖ» две игры в запасе. Завтра парижане примут дома «Нант», а не состоявшаяся из-за непогоды выездная встреча 15-го тура против «Монако» была перенесена на 15 января.

«Анже» опустился на четвертое место, оставшись с 24 очками.

В следующем туре 7 декабря «Анже» сыграет в гостях с «Ренном», а «Марсель» 8 декабря примет поднявшийся на третье место «Бордо».

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