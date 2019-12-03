РФС планирует с марта использовать VAR на всех матчах РПЛ На совещании в РФС обсудили новую концепцию развития судейства.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц провели совещание с руководителями и владельцами клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства. Как сообщает официальный сайт организации, в мероприятии также приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, заместитель генерального секретаря – директор по развитию Максим Митрофанов и заместитель генерального секретаря Денис Рогачев.

РФС ставит перед собой задачу c марта 2020 года использовать VAR во всех матчах российской премьер-лиги. Также на встрече с представителями клубов было отмечено, что футбольный союз продолжит выстраивать современную систему подготовки судей, работать над регламентными нормами. В РФС считают, что нужно создать условия для развития судейства, в том числе через пересмотр системы вознаграждения арбитров, что позволит поднять мотивацию рефери.

Одна из ключевых тем, которая поднималась в ходе встречи с представителями клубов РПЛ, – это взаимодействие со СМИ и участниками игры. В руководстве РФС отметили, что работа судей может и должна подвергаться критике, но неправильно, чтобы клубы комментировали это публично. Должна быть сформирована группа экспертов, у которой будут полномочия давать комментарии относительно работы арбитров. Кроме того, клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством.

VAR был впервые использован во внутренних российских турнирах в прошлом сезоне в Кубке страны и в стыковых матчах между командами РПЛ и ФНЛ. Начиная со второго тура нынешнего чемпионата система видеоассистентов арбитров используется выборочно и в РПЛ. Пока лишь на центральных матчах.