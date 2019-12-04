Лионель Месси: Каждый год получаю предложения от других клубов Текущее соглашение игрока в силе до лета 2021 года.

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси подтвердил информацию СМИ об интересе различных клубов. Ранее сообщалось, что им активно интересуются «Манчестер Сити», а также миланский «Интер».

«Каждый год поступают новые предложения. Они знают, чего я хочу, но делают это на случай, если я вдруг решусь покинуть «Барселону», – приводит слова аргентинца Get French Football News со ссылкой на France Football.

32-летний Месси – воспитанник «Барселоны». Он начал играть за первую команду в 2005 году. За это время он выиграл множество трофеев, в том числе Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Также форварда стал шестикратным обладателем «Золотого мяча» и является единственным игроком в истории, кому удалось это сделать.