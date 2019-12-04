«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и сместил «Лестер» со 2-го места в таблице - Советский спорт
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04 декабря 2019 01:15ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и сместил «Лестер» со 2-го места в таблице

Безоговорочным лидером чемпионата является «Ливерпуль».

Футболисты «Манчестер Сити» нанесли крупное поражение игрокам «Бернли» в гостевом поединке 15-го тура АПЛ – 4:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Габриэль Жезус. Еще по голу забили полузащитники Родриго Эрнандес и Рияд Марез.

Таким образом, действующий чемпион страны набрал 32 очка и вернулся на 2-е место в таблице, сместив с этой позиции «Лестер», у которого столько же очков, но он уступает сопернику по дополнительным показателям. Что касается «Бернли», то у команды Шона Дайча 18 очков и 11-я позиция.

7 декабря «Сити» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» сыграет с «Тоттенхэмом».

АПЛ. 15-й тур

«Бернли» – «Манчестер Сити» – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – 24 Габриэл Жезус, 0:2 – 50 Габриэл Жезус, 0:3 – 68 Родри Эрнандес, 0:4 – 87 Марез, 1:4 – 89 Брэйди.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил (Брэйди, 75), Вуд (Родригес, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Бернарду Силва (15), Хендрик (86).

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