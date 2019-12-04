«Наполи» рассматривает вариант с приглашением Гаттузо

Итальянец Дженнаро Гаттузо может вернуться к профессиональной деятельности, став главным тренером «Наполи», который уволит Карло Анчелотти, если команда не обыграет «Удинезе» и «Генк» в матчах серии А и Лиги чемпионов соответственно.
На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице чемпионата страны, набрав 20 очков и ведет борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Что касается Гаттузо, то он находится в творческом отпуске после ухода из «Милана», который состоялся в мае этого года. По слухам, минувшим летом он не смог договориться о работе в «Сампдории».
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