«Наполи» рассматривает вариант с приглашением Гаттузо Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянец Дженнаро Гаттузо может вернуться к профессиональной деятельности, став главным тренером «Наполи», который уволит Карло Анчелотти, если команда не обыграет «Удинезе» и «Генк» в матчах серии А и Лиги чемпионов соответственно.

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице чемпионата страны, набрав 20 очков и ведет борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Что касается Гаттузо, то он находится в творческом отпуске после ухода из «Милана», который состоялся в мае этого года. По слухам, минувшим летом он не смог договориться о работе в «Сампдории».