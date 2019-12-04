Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 06:41ФутболНечаев Юрий

Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А

В январе швед станет свободным агентом.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в Италии.

«Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить. Это не просто выбор команды - необходимо учитывать и другие факторы, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее СМИ сообщали, что «Милан» близок к заключению контракта с нападающим.

Напомним, Ибрагимович уже играл в Италии. С 2004 по 2006 год швед выступал за «Ювентус», с 2006 по 2009 - за «Интер», а с 2010 по 2012 - за «Милан».

С 2018 года форвард выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», где в 58 матчах забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон – опасный соперник, буду тренироваться еще больше Абдулманап Нурмагомедов: У Махачева есть возможность встретиться с Конором Тони Фергюсон – о бое с Нурмагомедовым: Я засел в голове этого чувака
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» акклиматизировался на Дальнем Востоке. Повержен «Адмирал» Москвичи всухую победили во Владивостоке. 02.12.2019 14:45 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Майк Пелино: Кошечкин по-прежнему лучший вратарь в лиге «Автомобилист» победил «Торпедо» в овертайме «Сочи» выиграл у минского «Динамо»
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить Подопечные Андрея Разина смогли отыграть четыре шайбы, но этого не хватило для победы. 01.12.2019 19:00 Хоккей Кузютина Елена
Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Участие в еврокубках подкосило преследователей «Зенита» «Динамо» и «Тамбов» в шести последних турах РПЛ одержали больше побед, чем «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» вместе взятые. 03.12.2019 15:15 Футбол Зибрак Артем
Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги. 03.12.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
07:08 Волейбол «Зенит» проиграл первую встречу на клубном чемпионате мира
06:55 Хоккей «Флорида» проиграла «Миннесоте»
06:41 Футбол Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А
06:25 Хоккей «Филадельфия» разгромила «Торонто», Проворов сделал результативную передачу
06:10 Хоккей «Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера
01:48 Фигурное катание Леонова и Сотскова отказались от участия в чемпионате России
01:36 Футбол «Наполи» рассматривает вариант с приглашением Гаттузо
01:15 Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и сместил «Лестер» со 2-го места в таблице
01:01 Футбол «Лион» после матча с «Зенитом» проиграл «Лиллю»
00:53 Футбол Лионель Месси: Каждый год получаю предложения от других клубов
00:36 Хоккей Куликов выбыл до конца января
00:19 Бокс Рой Джонс: Если Поветкин даст Хантеру разыграться – это станет большой проблемой
00:03 Футбол Кавани нужен «Атлетико»
23:45 Футбол «Ювентус» и Дибала близки к соглашению по новому контракту
23:41 Баскетбол Жоан Плаза: Сегодня мы сыграли процентов на 70
23:27 Футбол РФС планирует с марта использовать VAR на всех матчах РПЛ
23:24 Хоккей Стал известен расширенный состав сборной России на МЧМ-2020
23:14 Футбол «Марсель» победил в гостях «Анже»
23:12 Футбол Андрей Лунев: Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ
22:54 Футбол В «Агроком Холдинг» готовы простить часть долгов «Ростова»
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Обнаружено тело жильца, погибшего при взрыве в жилом доме под Белгородом
Суд вынес суровый приговор «петрозаводскому маньяку»
ИПОПАТ извинился перед ижевчанами за сбои движения городских автобусов
Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей за эффективную работу правительства
Лихачев пообещал своим подчиненным бессонную ночь
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика