Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А

Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в Италии.
«Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить. Это не просто выбор команды - необходимо учитывать и другие факторы, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.
Ранее СМИ сообщали, что «Милан» близок к заключению контракта с нападающим.
Напомним, Ибрагимович уже играл в Италии. С 2004 по 2006 год швед выступал за «Ювентус», с 2006 по 2009 - за «Интер», а с 2010 по 2012 - за «Милан».
С 2018 года форвард выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», где в 58 матчах забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.
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