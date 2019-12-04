Ибрагимович объявил о возвращении в итальянскую серию А В январе швед станет свободным агентом.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в Италии.

«Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, должен обновить историю и сражаться против всех. Только так я смогу найти необходимые стимулы, чтобы снова вас удивить. Это не просто выбор команды - необходимо учитывать и другие факторы, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», - цитирует Ибрагимовича GQ Italia.

Ранее СМИ сообщали, что «Милан» близок к заключению контракта с нападающим.

Напомним, Ибрагимович уже играл в Италии. С 2004 по 2006 год швед выступал за «Ювентус», с 2006 по 2009 - за «Интер», а с 2010 по 2012 - за «Милан».

С 2018 года форвард выступал в американской МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», где в 58 матчах забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.