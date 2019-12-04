«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Интера» - Советский спорт
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04 декабря 2019 08:23ФутболКорегин Владислав

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Интера»

Речь идет о Лаутаро Мартинесе.

22-летний аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес стал одной из трансферных целей английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро для иностранных клубов. Команда Хосепа Гвардиолы рассматривает вариант выкупа аргентинца. Помимо английского клуба, за ситуацией следит «Барселона».

В данный момент руководство миланского клуба ведет переговоры о продлении соглашения, которое либо увеличит сумму, либо уберет пункт о выкупе. Сейчас контракт подписан до лета 2023 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мартинес провел за «Интер» 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов. Миланская команда после 14 туров занимает первое место в Серии А.

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