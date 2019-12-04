Ибрагимович считает, что MLS нужно продолжать расти

38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился мнением о своем периоде в MLS, а также поговорил о дальнейших перспективах лиги.
– Я очень рад, что получил такой опыт в Лос-Анджелесе. После травмы многие говорили, что я больше не смогу играть, но я доказал им, что все еще играю важную роль на поле. На техническом и тактическом уровне MLS все еще нужно расти. Игроки бегают, но они не привыкли играть ногами, так как все традиционные американские виды спорта связаны с использованием рук, – сказал Ибрагимович GQ Italia.
В составе «Гэлакси» Ибрагимович играл с марта 2018 по ноябрь 2019 года. Всего за клуб MLS он провел 58 матчей и забил 53 гола.
На данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что шведский нападающий в ближайшее время вернется в Италию.
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