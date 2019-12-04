Сергей Кирьяков: Сейчас класс «Краснодара» ниже, чем в прошлые годы В 18-м туре РПЛ «быки» дома сыграли вничью с «Тамбовом» (0:0).

Бывший футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне.

«Команда в этом сезоне нестабильна, ее бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «Краснодара» гораздо ниже, чем в прошлые годы. То, что им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием», - цитируют Кирьякова «Известия».

Напомним, в шести последних матчах РПЛ «Краснодар» пять раз сыграл вничью.

Подопечные Мурада Мусаева идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

В следующем туре «быки» дома сыграют с ЦСКА.

Встреча состоится 7 декабря.