Сергей Кирьяков: Сейчас класс «Краснодара» ниже, чем в прошлые годы

Бывший футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков оценил выступление «Краснодара» в текущем сезоне.
«Команда в этом сезоне нестабильна, ее бросает то в жар, то в холод. Сейчас класс «Краснодара» гораздо ниже, чем в прошлые годы. То, что им удается сохранять достаточно высокое место в РПЛ, это скорее издержки проблем конкурентов. ЦСКА и «Локомотив» наелись, а у «Ростова» есть проблемы с финансированием», - цитируют Кирьякова «Известия».
Напомним, в шести последних матчах РПЛ «Краснодар» пять раз сыграл вничью.
Подопечные Мурада Мусаева идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
В следующем туре «быки» дома сыграют с ЦСКА.
Встреча состоится 7 декабря.
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