Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» для меня закрытая глава «МЮ» примет «Тоттенхэм» в матче 15-го тура АПЛ.

Главный тренер »Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от возвращения на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» для меня закрытая глава,- приводит слова Моуринью на предматчевой конференции ВВС. – Честно говоря, «Юнайтед» теперь занимает место только в моей книге жизненного опыта, в моей книге историй».

«Сейчас я анализирую «Манчестер Юнайтед» только как соперника. Как мы можем победить их? Как они могут обыграть нас? У меня сохранились прекрасные отношения с болельщиками «Манчестера». Когда я вернулся сюда в качестве тв-эксперта, меня поразил прекрасный прием, который они мне оказали. Завтра я вернусь в качестве тренера команды, которая попытается обыграть «Манчестер Юнайтед». Уверен, что во время матча они забудут про меня», - добавил Жозе.

Напомним, португалец был главным тренером «МЮ» на протяжении двух с половиной лет. Под его руководством команда выигрывала Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Моуринью был уволен из «Манчестера» в декабре 2018 года.

Португалец возглавил «Тоттенхэм» после того, как в отставку был отправлен Маурисио Почеттино.

В текущем сезоне АПЛ лондонцы идут на шестой строчке в турнирной таблице. У команды 20 очков после 14 туров.

«Манчестер Юнайтед» расположился на 10-й позиции, набрав 18 очков.

Встреча «МЮ» - «Тоттенхэм» состоится 4 декабря и начнется в 22:30 мск.