Марсьяль может пропустить игру против «Тоттенхэма» «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма» в матче 15-го тура АПЛ.

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» может пропустить домашний матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма» из-за травмы.

Как сообщает Sky Sports, у 24-летнего форварда обнаружено мышечное повреждение, из-за которого он, в частности, не смог доиграть матч предыдущего тура против «Астон Виллы».

Сроки восстановления футболиста не уточняются.

В текущем сезоне АПЛ Марсьяль сыграл девять матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Англии лондонцы идут на шестой строчке. У команды 20 очков после 14 туров.

«Манчестер Юнайтед» расположился на 10-й позиции, набрав 18 очков.

Встреча «МЮ» - «Тоттенхэм» состоится 4 декабря и начнется в 22:30 мск.