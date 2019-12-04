РФС заявил, что продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков «Спартака» В 18-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл «Спартак» 1:0.

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал массовые задержания болельщиков «Спартака» перед игрой с «Зенитом».

«РФС продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков, приехавших на матч в Санкт-Петербурге. Воздержимся от оценок произошедшего до тех пор, пока не будут представлены официальные разъяснения правоохранительных органов. Безопасность и соблюдение прав болельщиков - приоритеты нашей работы», - говорится в релизе пресс-службы организации.

Напомним, перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» в Санкт-Петербурге правоохранительными органами было задержано около 150-200 болельщиков красно-белых. Они обвинялись в мелком хулиганстве. В понедельник Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений около 30 фанатам. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.