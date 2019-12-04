Гвардиола - о чемпионской гонке: С нашей стороны было бы безумием говорить о титуле В 15-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» 4:1.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал свое мнение о борьбе за титул чемпиона Англии.

«Мы хотим побеждать в каждой следующей игре. Если смотреть на отрыв «Ливерпуля», то с нашей стороны было бы безумием говорить о титуле. Мы должны думать о манчестерском дерби (7 декабря), о каждом последующем матче. Нам важно держать ритм», - цитирует Гвардиолу Irish Examiner.

После победы над «Бернли» «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ и сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до восьми очков, при этом подопечные Юргена Клоппа провели на одну игру меньше.

Сегодня «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Эвертоном».