Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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04 декабря 2019 11:42ФутболНечаев Юрий

Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Аргентинец находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино хочет поработать с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, специалист планировал возглавить «МЮ» после увольнения португальца Жозе Моуринью зимой 2018 года, но тогда руководство клуба сделало выбор в пользу норвежца Оле-Гуннара Сульшера.

В свете неудачного выступления команды в текущем сезоне, Почеттино вновь надеется получить должность.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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