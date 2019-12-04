Франциско Лима – о праздновании чемпионства 2004 года: Получилась восхитительная вечеринка

Бывший полузащитник «Локомотива» Франциско Лима вспомнил о времени, когда команда стала чемпионом России 2004 года.
– Помню, как после матча мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановились у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: «Не-не-не, так неправильно». Получилась восхитительная вечеринка. Я подключил к динамикам свою музыку – самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Сёмин выпивал. Было много пива, водки, виски, шампанского. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: «Хорош-о-о-о». Это было первым, что пришло в голову, – сообщил Лима «Чемпионату».
Напомним, что в решающей встрече была одержана победа в Ярославле над «Шинником» (2:0). «Локомотив» обошел ЦСКА на одно очко и стал победителем чемпионата.
Всего на счету бразильца 48 матчей в составе железнодорожников, в которых он не отметился забитыми мячами.
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