Мертенс может перейти в «Интер»

Итальянский «Интер» уже начал поиски возможной замены своему аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону» или «Манчестер Сити». Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.
Отмечается, что команда заинтересована в подписании игрока «Наполи» Дриса Мертенса, у которого истекает контракт с неаполитанским клубом летом следующего года. Сам бельгиец не раз заявлял, что хотел бы остаться в составе команды, но руководство пока не предлагало ему продлить соглашение.
По данным Transfermarkt цена футболиста составляет 25 миллионов евро.
Напомним, что Мертенс выступает в составе Наполи с 2013 года. За это время он сыграл в 300 матчах, забив 117 голов и отдав 69 результативных передач.
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий