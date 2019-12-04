Мертенс может перейти в «Интер» В 300 матчах за клуб он забил 117 голов.

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Итальянский «Интер» уже начал поиски возможной замены своему аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону» или «Манчестер Сити». Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Отмечается, что команда заинтересована в подписании игрока «Наполи» Дриса Мертенса, у которого истекает контракт с неаполитанским клубом летом следующего года. Сам бельгиец не раз заявлял, что хотел бы остаться в составе команды, но руководство пока не предлагало ему продлить соглашение.

По данным Transfermarkt цена футболиста составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Мертенс выступает в составе Наполи с 2013 года. За это время он сыграл в 300 матчах, забив 117 голов и отдав 69 результативных передач.