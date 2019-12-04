Мертенс может перейти в «Интер» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 13:31ФутболКорегин Владислав

Мертенс может перейти в «Интер»

В 300 матчах за клуб он забил 117 голов.

Итальянский «Интер» уже начал поиски возможной замены своему аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону» или «Манчестер Сити». Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Отмечается, что команда заинтересована в подписании игрока «Наполи» Дриса Мертенса, у которого истекает контракт с неаполитанским клубом летом следующего года. Сам бельгиец не раз заявлял, что хотел бы остаться в составе команды, но руководство пока не предлагало ему продлить соглашение.

По данным Transfermarkt цена футболиста составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Мертенс выступает в составе Наполи с 2013 года. За это время он сыграл в 300 матчах, забив 117 голов и отдав 69 результативных передач.

Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
13:53 Футбол Семак считает, что «Зенит» ожидает серьезный матч против «Динамо»
13:36 Футбол Чеферин – об офсайдах: Мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см
13:31 Футбол Мертенс может перейти в «Интер»
13:18 ММА Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет Бранч
12:59 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Бронза чемпионата мира – это огромный успех
12:43 Хоккей Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на капитана «Амура»
12:39 Футбол Анатолий Бышовец: Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы
12:21 Футбол Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года
12:21 Футбол «Бавария» выбирает между Тухелем и Почеттино
11:57 Футбол Павел Колобков: Сборная России должна войти в десятку лучших сборных мира
11:52 Футбол Франциско Лима – о праздновании чемпионства 2004 года: Получилась восхитительная вечеринка
11:42 Футбол Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
11:26 Хоккей Маршессо признан лучшим игроком дня в НХЛ
11:26 Футбол Павел Ростовцев: Задача «Енисея» – сохранение места в ФНЛ
11:14 Футбол Станислав Черчесов: Все соперники по контрольным матчам мне уже известны
11:09 Футбол «Арсенал» может обменять Бельерина на Демираля
11:08 Футбол Гвардиола – о чемпионской гонке: С нашей стороны было бы безумием говорить о титуле
11:06 Футбол Станислав Черчесов: Перед Евро только один матч проведем дома
10:50 Футбол РФС заявил, что продолжает внимательно следить за ситуацией с задержаниями болельщиков «Спартака»
10:43 Футбол Даниил Уткин: С Широковым играем в похожем стиле
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Депутат Госдумы согласился дать свои деньги на очистку Черноисточинского пруда
Кашляют от дыма. Приморской школой, где случился пожар, заинтересовалась прокуратура
Кто такой Леонид Коломиец, которого пророчат в начальники УМВД по Тюменской области?
Рухнувший в Белгородской области дом обслуживала «Управляющая компания Жилищник-3»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика