Чеферин – об офсайдах: Мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о поправках в футбольные правила и работе системы VAR на чемпионате Европы 2020.

«Если у вас длинный нос, то вы находитесь в офсайде, - цитирует Чеферина Mirror. - Кроме того, VAR проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см».

«VAR на чемпионате Европы? Мы просто обязаны. Потому что все команды будут жаловаться, когда возникнет ошибка», - добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о введении временных замен на чемпионате Европы. В случае, если у медицинского штаба сборной возникнет подозрение в том, что игрок команды получил сотрясение мозга, тренер может заменить футболиста, а потом вернуть его на поле, если диагноз не подтвердится.