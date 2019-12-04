Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 13:53ФутболКорегин Владислав

Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»

В последних трех матчах московская команда набрала девять очков.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо» поделился мнением о будущем сопернике своей команды.

— На протяжении шести матчей команда не знает поражений. Поэтому нас ждет очень серьезный матч против очень хорошей коллектива, который хорошо укомплектован. Естественно, когда ты набираешь очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, что они находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас.

Напомним, что встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. «Зенит» является лидером РПЛ, опережая ближайшего соперника – «Локомотив» – на восемь очков. Что касается «Динамо», то подопечные Кирилла Новикова находятся на шестом месте с 24 очками.

Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
Месси – шестикратный! В понедельник в Париже состоялось вручение самой престижной индивидуальной футбольной награды – «Золотого мяча» от France Football. Вне зависимости от того, что в какие-то годы она проводилась совместно с ФИФА, а теперь пути премий вновь разошлись (у ФИФА – The Best), она продолжает оставаться в мире футбола премией номер один. 03.12.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Новости
14:48 Хоккей Игорь Горбенко: СКА – очень мастеровитая команда
14:32 Футбол Ультрас ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге
14:14 Футбол Агент Рыжикова заявил, что голкипер не завершит карьеру после этого сезона
13:55 Баскетбол Хайнс номинирован на включение в сборную десятилетия Евролиги
13:53 Футбол Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»
13:36 Футбол Чеферин – об офсайдах: Мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см
13:31 Футбол Мертенс может перейти в «Интер»
13:18 ММА Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет Бранч
12:59 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Бронза чемпионата мира – это огромный успех
12:43 Хоккей Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на капитана «Амура»
12:39 Футбол Анатолий Бышовец: Я не разделяю дикарских выкриков в адрес Дзюбы
12:21 Футбол Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года
12:21 Футбол «Бавария» выбирает между Тухелем и Почеттино
11:57 Футбол Павел Колобков: Сборная России должна войти в десятку лучших сборных мира
11:52 Футбол Франциско Лима – о праздновании чемпионства 2004 года: Получилась восхитительная вечеринка
11:42 Футбол Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
11:26 Хоккей Маршессо признан лучшим игроком дня в НХЛ
11:26 Футбол Павел Ростовцев: Задача «Енисея» – сохранение места в ФНЛ
11:14 Футбол Станислав Черчесов: Все соперники по контрольным матчам мне уже известны
11:09 Футбол «Арсенал» может обменять Бельерина на Демираля
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
"Забастовка? Не слышали!": уральские таксисты прокатили бойкот коллег
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Развернутые из-за тумана самолеты возвращаются в Омск
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика