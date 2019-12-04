Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо» В последних трех матчах московская команда набрала девять очков.

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо» поделился мнением о будущем сопернике своей команды.

— На протяжении шести матчей команда не знает поражений. Поэтому нас ждет очень серьезный матч против очень хорошей коллектива, который хорошо укомплектован. Естественно, когда ты набираешь очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, что они находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас.

Напомним, что встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге. «Зенит» является лидером РПЛ, опережая ближайшего соперника – «Локомотив» – на восемь очков. Что касается «Динамо», то подопечные Кирилла Новикова находятся на шестом месте с 24 очками.