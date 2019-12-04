Агент Рыжикова заявил, что голкипер не завершит карьеру после этого сезона Самарская команда занимает 13-е место после 18 туров.

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Российский агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, рассказал том, что футболист пока не планирует завершать свою профессиональную карьеру.

– У Сергея летом заканчивается контракт, но мы пока не вели диалог о продлении с клубом. Завершать карьеру он точно не собирается, – цитирует Сафонова Sport24.ru.

В сезоне-2019/20 вратарь провел 18 матчей, в которых пропустил 22 гола. Его команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Напомним, что Рыжиков в составе казанского «Рубина» в 2008 и 2009 годах стал чемпионом России. В марте 2013 года стал членом Клуба Льва Яшина, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 100 играх за российские клубы.

Всего за свою карьеру он сыграл в 413 встречах.