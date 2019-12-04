Ультрас ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге Ситуация произошла перед матчем с «Зенитом».

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Фанатское объединение московского ЦСКА «Люди в чёрном» в своем аккаунте в Instagram сделало заявление в связи с ситуацией с задержанием болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– По ситуации последний дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд. Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприёмников и зданиях суда. Свободу ультрас! – говорится в заявлении.

Напомним, что 2 декабря суды Петербурга привлекли к административной ответственности 39 болельщиков «Спартака», трое из которых получили наказания в виде ареста на 15 суток, другие были оштрафованы за нарушение общественного порядка.