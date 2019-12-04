КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 220 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом» Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московское «Динамо» на 220 тысяч рублей по итогам встречи 18-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Об этом сообщает ТАСС.

Глава организации Артур Григорьянц отметил, что данное решение было связано с двумя нарушениями московского клуба: большое количество пиротехники, использованной во время матча, и нецензурные кричалки со стороны болельщиков.

Следующий матч «Динамо» пройдет 9 декабря против лидера чемпионата – санкт-петербургского «Зенита».