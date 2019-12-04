Бэйл считает Моуриньо подходящим тренером для «Тоттенхэма»

30-летний полузащитник мадридского «Реала», а в прошлом игрок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера лондонской команды.
– Иметь на посту такого специалиста — мощное заявление от клуба. Считаю Жозе серийным победителем. Команда желает завоевывать трофеи, и я не думаю, что для этого возможно партнерство лучше, чем между Моуринью и «Тоттенхэмом», – цитирует валлийского футболиста BT Sport.
Напомним, Моуринью 20 ноября сменил на посту главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, подписав контракт до конца сезона 2022/2023.
При португальце «Тоттенхэм» смог подняться на шестое место в турнирной таблице, а также гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца.
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Черевченко покоряет столицу. «Арсенал» вслед за «Спартаком» обыграл в Москве и ЦСКА Тульскому «Арсеналу», похоже, сподручнее обыгрывать столичных грандов на их поле. Во всяком случае, тому же ЦСКА «канониры» уступили дома, а теперь взяли реванш на выезде. 02.12.2019 21:45 Футбол Мощенко Захар Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Гурам Аджоев: Никто не думал, что мы сумеем победить «Спартак» и ЦСКА После матча ЦСКА – «Арсенал» своими впечатлениями поделились президент туляков Гурам Аджоев и полузащитник Даниил Лесовой. 02.12.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова Питерцы продолжили триумфальное шествие, начатое еще до Кубка Карьяла. Их победа над чемпионом (4:2) стала для них девятой подряд. СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции. 02.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав