Бэйл считает Моуриньо подходящим тренером для «Тоттенхэма» Португалец стал тренером команды в конце ноября.

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30-летний полузащитник мадридского «Реала», а в прошлом игрок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера лондонской команды.

– Иметь на посту такого специалиста — мощное заявление от клуба. Считаю Жозе серийным победителем. Команда желает завоевывать трофеи, и я не думаю, что для этого возможно партнерство лучше, чем между Моуринью и «Тоттенхэмом», – цитирует валлийского футболиста BT Sport.

Напомним, Моуринью 20 ноября сменил на посту главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, подписав контракт до конца сезона 2022/2023.

При португальце «Тоттенхэм» смог подняться на шестое место в турнирной таблице, а также гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца.